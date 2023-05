Inteligência artificial traz “ameaças” mas também “enormes oportunidades” para o ensino

“Não podemos, nem devemos, negar o progresso tecnológico”. Foi assim que a vice-reitora da Universidade de Coimbra começou a sua intervenção na conferência “Inteligência artificial, o ensino e o futuro”, organizada esta sexta-feira pelo Expresso a propósito das celebrações do 50º aniversário do semanário. Para Cristina Albuquerque, o ensino superior deve “integrar o que a inteligência artificial (IA) tem de melhor” e reconhecer as potencialidades destas ferramentas ao serviço do sistema educativo.

O debate em torno da disrupção, das vantagens que oferece e dos riscos que comporta decorreu no icónico Colégio da Trindade, que representa os mais de 700 anos de história daquela que é a mais antiga universidade do país. Durante o discurso de abertura, Amílcar Falcão fez questão de sublinhar a capacidade de adaptação da instituição que dirige à nova realidade da digitalização, num processo que está em curso. “A Universidade de Coimbra, muito empurrada pela pandemia, não hesitou em colocar o seu foco na inovação pedagógica”, afirmou o reitor.

Entre os exemplos deste processo de adaptação estão as “salas imersivas para ensino híbrido” ou a “desmaterialização dos exames”, trabalho que a ser feito e que em breve “estará em velocidade cruzeiro”. Sobre o impacto que ferramentas como o ChatGPT podem ter nas instituições e na dinâmica educativa, Amílcar Falcão é claro: “O progresso tecnológico pode comportar grandes ameaças, assim como pode trazer enormes oportunidades”.