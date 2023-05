Inteligência artificial vai trazer “novos modelos de ensino”

Apesar de não ser uma tecnologia nova, a inteligência artificial regressou ao debate público com a disponibilização do ChatGPT, uma ferramenta capaz de reconhecer a linguagem natural de um ser humano. Com a evolução das capacidades deste tipo de soluções tecnológicas, uma das questões que se coloca é que impacto poderão ter no ensino. Joana Feijó, diretora de Desenvolvimento de Negócio do Health Cluster Portugal (HCP), acredita que “a inteligência artificial vai permitir novos modelos” de aprendizagem e que vai melhorar a forma como o conhecimento é transmitido.

A responsável do HCP compara a introdução desta ferramenta à introdução da calculadora nas escolas, que provocou uma discussão sobre se “os alunos iriam deixar de fazer contas de cabeça”. “Mas isso permite-lhes ir mais além e chegar ao nível da análise crítica”, considera. Joana Feijó antecipa um futuro em que o ensino é adaptado às diferentes necessidades de cada aluno, assente num modelo “colaborativo” que promova o pensamento crítico.

“Acho que o ensino vai ter que absorver a inteligência artificial e criar novos modelos de ensino que serão muito mais colaborativos”, aponta Joana Feijó

João Pedro Caseiro concorda com a ideia de olhar para a inteligência artificial como uma ferramenta “complementar”, mas mostra-se cauteloso sobre a sua implementação para não colocar em risco “a aprendizagem e o desenvolvimento cognitivo dos estudantes”. O presidente da Associação Académica de Coimbra e licenciado em Ciências da Educação reconhece que “temos de acompanhar as mudanças e o progresso”, desde que seja preservado o valor que atribui ao ensino superior: o estímulo do espírito crítico e um ensino de qualidade.

Desde o surgimento do ChatGPT, multiplicaram-se as notícias sobre a capacidade deste assistente virtual de produzir trabalhos académicos, o que motivou, também, o aparecimento de plataformas de controlo para evitar o uso abusivo da inteligência artificial. Da mesma forma que as universidades e politécnicos “já dispõem de mecanismos de deteção de plágio”, João Pedro Caseiro acredita que “as instituições de ensino superior terão de desenvolver meios que permitam detetar a utilização de inteligência artificial”.