Qual é o papel da aprendizagem ao longo da vida?

A segunda sessão põe a tónica na importância da formação ao longo da vida ou formação contínua, tendo em conta um futuro cada vez mais incerto e competitivo. Para debater esta temática o Expresso convidou as seguintes oradoras:

Falta menos de um mês para a realização do V Encontro Internacional de Reitores Universia , evento que junta líderes universitários de todo o mundo. Valência (Espanha) será o palco do evento durante os dias 8, 9 e 10 de maio, sob o tema "Universidade e Sociedade”, que terá como foco o papel da universidade como força motriz para um desenvolvimento socioeconómico mais sustentável.

da população jovem portuguesa está no Ensino Superior

Conheça as ideias principais desta segunda conversa:

As conversas que se seguem irão focar-se em questões relacionadas com a interconexão entre as instituições universitárias, o impacto da academia nas cidades e, por último, os novos formatos a implementar. Acompanhe esta iniciativa ao longo das próximas semana em expresso.pt.