A importância de aproximar as universidades das empresas

Esta é a primeira de cinco conversas, moderadas pelo jornalista do Expresso - Bernardo Mendonça -, sobre temas ligados à Universidade. A conversa que estreia este novo espaço de discussão é dedicada ao empreendedorismo, inovação e transferência de tecnologia em resposta aos desafios sociais e tem como oradores os seguintes convidados:

Amílcar Falcão, reitor da Universidade de Coimbra

Amaro Martins, CEO da Hephaesnus Engineering

Rodrigo Val D' Oleiros, investigador do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto e estudante de Medicina na Universidade do Minho.

Por que razão é tão importante discutir o futuro das universidades?

Porque faltam apenas 26 dias para a V Encontro Internacional de Reitores Universia, evento que junta líderes universitários de todo o mundo. Valência (Espanha) será o palco do evento durante os dias 8, 9 e 10 de maio, sob o tema "Universidade e Sociedade”, que terá como foco o papel da universidade como força motriz para um desenvolvimento socioeconómico mais sustentável. De recordar que, no contexto atual, enfrentamos desafios como relacionados com a transformação digital, a emergência climática ou desigualdades sociais, sendo que a academia poderá ter uma papel crucial como catalisador de todas estas questões globais.