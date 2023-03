Tudo a postos para premiar a transformação digital das empresas

“Esta iniciativa é muito importante porque alerta para a necessidade da transformação e premeia os bons resultados”, sublinha João Duque, presidente do ISEG

“Tudo isto vai desenvolver a prosperidade da sociedade através dos mecanismos digitais”, considera António Gameiro Marques, Diretor-Geral do Gabinete Nacional de Segurança

“É importante que as empresas sejam promotoras da digitalização, tanto a nível do impacto social, como ao nível do impacto económico”, diz João Esteves, Dean da Porto Business School