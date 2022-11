Prémio REN 2022 a reforçar a importância da transição energética

“Estamos estruturalmente a alterar os preços da energia em Portugal, acelerando as renováveis”, diz Duarte Cordeiro ministro do Ambiente e da Transição Climática

“Vamos ter que descarbonizar mais depressa a economia e a sociedade e isso significa electrificar, desde que por detrás dessa electrificação estejam fontes de origem renovável”, explica João Peças Lopes, professor da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e presidente do júri do prémio REN

“Estes trabalhos científicos vão permitir que os profissionais desta área façam melhor o seu trabalho”, garante Rodrigo Costa, CEO da REN

“Estas medalhas visam reconhecer e valorizar trabalhos de mestrado e doutoramento nesta área científica da energia e da transição energética, com a particularidade de termos uma categoria destinada apenas a mulheres investigadoras”, esclarece Susana Catita, diretora executiva do Centro de Ciência LP

“Este prémio significa muito para mim, sinto-me lisonjeado, é como se fosse uma revalidação do meu trabalho”, sublinha Valdemar Abril Armindo, vencedor do Prémio de Mérito Científico