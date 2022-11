Tese sobre impacto das correntes geomagnéticas na rede elétrica vence primeiro Prémio REN 2022

A tese de mestrado de Rute Rodrigues dos Santos sobre o impacto das correntes geomagnéticas nas redes de eletricidade foi a vencedora do primeiro lugar do Prémio REN 2022, entregue esta tarde numa cerimónia na sede da Impresa, em Paço de Arcos.

“É um trabalho de grande qualidade porque, além da simulação computacional que as teses costumam ter, esta tem uma componente de hardware que foi testada num cenário real, neste caso, numa subestação, e isso tem muito valor”, diz ao Expresso o presidente do júri, o professor e especialista em energia João Peças Lopes.

De facto, na sua tese, a aluna do curso de Engenharia Física na Universidade de Coimbra, desenvolveu um sensor para medir as correntes geomagnéticas e instalou-o junto a uma subestação para analisar como as redes elétricas se comportavam quando essas correntes passavam. E, aproveitando o isolamento durante a pandemia, estudou também como os cabos de guarda - aqueles que ficam por cima dos cabos de eletricidade e que servem para proteger dos relâmpagos - se comportavam perante estas mesmas as correntes.

O segundo e terceiro lugar do Prémio REN - que vai já na 27º edição e ao qual o Expresso se associa mais uma vez - foram entregues, respectivamente, a José Rafael de Almeida e a Francisco de Sousa Fernandes, que estudaram formas de gerir e de mitigar o aumento das renováveis e dos carros elétricos no sistema elétrico.

O trabalho de José Rafael de Almeida simulou, através de inteligência computacional, quais os melhores métodos de gestão de uma rede de distribuição que inclui carros elétricos e painéis solares. E a tese de Francisco de Sousa Fernandes, que teve 20 valores, estudou o impacto que o aumento das renováveis até 2040 terá nas redes e quais as medidas que é preciso tomar para garantir a estabilidade da rede.

“O Prémio REN reflete sempre os temas que mais atraem o foco dos estudantes e investigadores — a antecipação de soluções para temas que são críticos num futuro próximo —e é, também, daí que vem a sua notoriedade e reconhecimento”, repara o CEO da REN, Rodrigo Costa, em declarações ao Expresso. Ao que acrescentou, já no encerramento da cerimónia, que os trabalhos premiados são “inovadores e diversos, tal como é hoje a área da energia”.

Aliás, para o ministro da Energia, Duarte Cordeiro, que também teve esteve presente no encontro desta tarde, os trabalhos vencedores são “uma demonstração de que Portugal está bem servido de uma comunidade académica dinâmica”.

Na cerimónia foram entregues também mais duas menções honrosas, incluídas no Prémio REN, e ainda duas medalhas de mérito, um prémio criado o ano passado que resulta de uma parceria entre a REN, o Centro Ciência LP e a Fundação para a Ciência e Tecnologia e tem como objetivo distiguir jovens estudantes e investigadores de países africanos de língua portuguesa que tenham realizado trabalhos nas áreas da energia e da transição energética.

Estes são todos os vencedores:

Melhor Tese de Mestrado

1º prémio (€25 mil)

Rute Rodrigues dos Santos

Universidade de Coimbra

Trabalho: “Desenvolvimento de instrumentos de medição de correntes induzidas geomagneticamente e os efeitos dos cabos de guarda nas simulações dessas correntes”

2º prémio (€15 mil)

José Rafael Almeida

Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP)

Trabalho: “Optimização de agregadores de recursos de energéticos considerando os mercados locais e a penetração dos veículos elétricos”

3º Prémio (€10 mil)

Francisco de Sousa Fernandes

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP)

Trabalho: “Avaliação do comportamento de estabilidade de frequência num cenário de redução de inércia devido à integração das renováveis no sistema ibérico”

Menções Honrosas (€2500 cada uma)

José Carlos Bessa

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP)

Trabalho: “Optimização de estratégias de oferta em mercado usando previsão probabilística de produção renovável”

Valdemar Abril Armindo

Universidade de Coimbra

Trabalho: “Diagnóstico e análise de avarias nos enrolamentos estatóricos de um PSMS hexafásico com controlo preditivo"

Medalhas de Mérito Científico REN - Ciência LP

Categoria Mulheres Investigadoras

1º prémio (€5000)

Ariel Neves, Angola

Universidade de Aberdeen, Escócia

Trabalho: “Optimização de uma fábrica de digestão anaeróbica - projeto em engenharia renovável”

Categoria Estudantes

1º prémio (€5000)

Valdemar Abril Armindo, Angola

Universidade de Coimbra

Trabalho: “Diagnóstico e análise de avarias nos enrolamentos estatóricos de um PSMS hexafásico com controlo preditivo”