Produção agrícola portuguesa premiada devido à inovação que tem criado

“Abrir portas para a produção na distribuição é um caminho virtuoso onde beneficia o cliente, a produção nacional e todos nós”, defende Gonçalo Xavier, diretor geral da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição

“É com grande agrado que vemos muitos jovens a dedicar-se à agricultura, à transformação e a quererem com isso fidelizar-se àquilo que é a produção primária”, refere Maria do Céu Antunes, ministra da Agricultura e da

“Embora o contexto seja difícil para toda a atividade económica, a agricultura revelou uma grande capacidade de resiliência, adaptação e inovação”, sublinha Paulo Vaz, coordenador do “Portugal Sou Eu”

“Somos um grupo português e temos todo o interesse em apoiar a indústria, a agricultura e os produtos portugueses”, explica Rui Pereira, presidente do Conselho de Administração do Intermarché