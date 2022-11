Conheça os melhores da produção agrícola portuguesa

A situação global inspira preocupação no sector agrícola e não há como escapar a um conjunto de mudanças que podem ser mais permanentes do que pareciam à primeira, e obrigam a uma reação rápida e decisiva por parte de produtores, distribuidores e responsáveis políticos para não deixar o sector primário português cair numa situação ainda mais difícil.

Pedem-se mais exemplos de inovação e foi precisamente isso que hoje à tarde esteve em evidência na Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, em Lisboa, onde se conheceram os seis vencedores e duas menções honrosas da 8ª edição do Prémio Intermarché Produção Nacional, distinção que reconhece o que de melhor se faz no sector agrícola em Portugal.

A cerimónia contou com a presença da ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, que anunciou a criação de um “plano estratégico para os sistemas alimentares” e mais um “apoio extraordinário para fazer face às necessidades”. Houve também oportunidade para uma mesa redonda sobre o estado da agricultura portuguesa, da produção à distribuição, que teve a presença de Eduardo Oliveira e Sousa, presidente da CAP; Pedro Queiroz, diretor-geral da FIPA; Filipe Figueiredo, CEO da Quinoa Portuguesa: Paulo Vaz, coordenador do “Portugal Sou Eu”; e Rui Pereira, presidente do Conselho de Administração do Intermarché.

Conheça a lista de vencedores do prémio de produção nacional (que pode conhecer em maior detalhe na edição impressa do Expresso desta semana) e as principais conclusões do debate.

Vencedores do Prémio Intermarché Produção Nacional

Produção primária

Spirulina artesanal, Tomar Natural

Salicórnia fresca biológica, Salivitae

Produtos transformados

Bretzel de maçã de Alcobaça, Europastry

Cozido D'Aldeia, Servipal

Ideias com potencial

Cachaço fumado com queijo de cabra, Quinta dos Fumeiros

Ruibarbo com doce extra, Planalto Dourado

Menções honrosas

Produtos transformados

Pão do Sabugueiro, Grande Forno

Ideias com potencial

Bagas de Sabugueiro desidratadas, Inovfood

Conclusões

Efeitos da inflação

A subida dos preços dos combustíveis e da energia no geral, assim como de produtos como os pesticidas ou os fertilizantes, coloca toda a cadeia de produção em cheque e obriga a uma adaptação generalizada.

“Tentamos não passar a totalidade da inflação para os preços dos nossos produtos”, explica Rui Pereira, mas este exercício é cada vez mais difícil.

“As pessoas vão olhar para os produtos e vão ter que fazer escolhas a que já não estavam habituadas”, avisa Eduardo Oliveira e Sousa.

Incentivar produção

Uma das respostas pedidas pelos intervenientes, e tendo como exemplo os casos de inovação representados pelos vencedores da tarde, é a aposta na produção nacional para fazer face aos constrangimentos nas cadeias globais de distribuição.

“Temos permanentemente que encontrar novos desafios”, diz Pedro Queiroz.

A estratégia deve passar também por campanhas para que o consumidor “prefira o produto nacional”, reforça Eduardo Oliveira e Sousa.

Atrair pessoas