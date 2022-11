As ideias universitárias que podem melhorar a saúde dos doentes crónicos no rescaldo da pandemia

A pandemia mudou irremediavelmente a forma como os doentes e serviços de saúde se relacionam, ao mesmo tempo que colocou muitas especialidades médicas como que “em espera” enquanto os recursos humanos estavam quase todos concentrados no combate ao covid-19. A consequência é que muitas doenças crónicas ficaram por diagnosticar e tratar, e se agora se tenta recuperar o tempo perdido, parece inegável que o principal impacto ainda se vai sentir.

“As pessoas com doenças crónicas, que pela natureza das suas patologias precisam de acompanhamento regular e permanente, seja de consultas médicas, de meios de diagnóstico ou de tratamentos diversos, encontraram-se na difícil e angustiante situação de não conseguirem acesso aos cuidados de saúde necessários”, explica Isabel Saraiva, presidente da Associação Respira. Importa perceber que “dependendo das circunstâncias individuais, a falta de acesso aos cuidados de saúde, acarreta sempre danos de dimensão variável, mais recuperáveis uns do que outros”.

A avaliação do impacto está a ser conduzida enquanto se multiplicam medidas e planos para que o sistema de saúde trate melhor as doenças crónicas e esteja melhor preparado para o futuro. Pedem-se ideias, e é precisamente isso que haverá oportunidade de conhecer na 13.ª edição do Angelini University Award (AUA!), que premeia o talento nacional dos melhores trabalhos apresentados por alunos universitários.

“O que a literatura mostra é que houve um excesso de mortalidade, principalmente durante o ano de 2020, e que apenas uma parte se deveu a mortes diretamente causadas pela infeção por covid-19”, aponta Luís Campos

O evento deste ano decorrerá no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa, sob o mote da “Gestão dos Danos Colaterais da Pandemia em Pessoas com Doenças Crónicas”, e juntará vários especialistas do sector para conhecer diferentes projetos da área académica. Para o 1º e 2º lugar haverá um prémio de €10 mil e €5 mil, respetivamente.

Luís Campos, presidente do Conselho Português para a Saúde e Ambiente e presidente da Comissão de Qualidade e Assuntos Profissionais da Federação Europeia de Medicina Interna é um dos convidados, e acredita que “a pandemia apenas destapou as fragilidades do SNS que afetam a resposta aos doentes crónicos e estas fragilidades persistem”. Para as enfrentar, é necessário, por exemplo, “investir na prevenção das doenças e promoção da saúde, implementar uma estratégia para fazer face ao envelhecimento da população e conjugar a hiperespecialização crescente com a abordagem holística dos nossos doentes”.

3,9

milhões de portugueses têm uma doença crónica, de acordo com os dados do INSA - Instituto Nacional de Saúde

Temas a abordar no evento de atribuição dos AUA!, que pode conhecer mais em detalhe com a ficha seguinte.

Angelini University Award - AUA!

O que é?

A 13ª edição do Angelini University Award tem como tema a “Gestão dos Danos Colaterais da Pandemia em Pessoas com Doenças Crónicas”. Este ano serão distinguidos projetos assentes em soluções para reduzir o impacto provocado pela covid-19 na vida das pessoas com doenças crónicas, numa iniciativa dirigida a estudantes universitários que vai distinguir os dois melhores projetos de estudantes universitários com aplicabilidade real.

Quando, onde e a que horas?

30 de novembro, no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa, às 10h30.

Quem são os oradores?

Andrea Zanetti, diretor geral da Angelini Portugal

Adalberto Campos Fernandes, professor e médico especialista em saúde

Catarina Baptista, vice-Presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares

Isabel Saraiva, presidente da Associação Respira

Joaquim Gago, professor e médico Psiquiatra

Luís Campos, presidente do Conselho Português para a Saúde e Ambiente e presidente da Comissão de Qualidade e Assuntos Profissionais da Federação Europeia de Medicina

Eduardo Ribeiro, diretor médico da Angelini Pharma Portugal

Elsa Frazão Mateus, presidente da Liga Portuguesa contra as Doenças Reumáticas

Luís Lourenço, presidente da Direção da Secção Regional do Sul e Regiões Autónomas da Ordem dos Farmacêuticos

Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos

Miguel Telo de Arriaga, chefe da Divisão de Literacia em Saúde e Bem-Estar da DGS

Porque é que este tema é importante?

Porque vivemos um período em que ainda estamos a perceber qual foi o verdadeiro impacto dos atrasos nos diagnósticos e tratamentos provocados pela pandemia e o que é possível fazer a nível institucional para que tal situação não se volte a repetir. Importa conhecer medidas, ideias, e projetos que possam ajudar a delinear o futuro.

