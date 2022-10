Independentemente de ser aprovado, o Orçamento do Estado (OE) é, na opinião de Sandra Maximiano, “o orçamento dos bocadinhos e do poucochinho, que ficará aquém das expectativas de todos”. Para a professora do Instituto Superior de Gestão (ISEG), que marcou presença na conferência que decorreu esta tarde na sede do Grupo Impresa, falta visão estratégica e objetivos bem definidos para o futuro do país, com linhas orientadoras claras e objetivas, sem as quais não será possível fazer as tão necessárias mudanças estruturais. “Falta consistência estratégica”, reforça Filipe Santos, reitor da Católica School of Business & Economics, outro dos oradores convidados para debater o tema da ‘Nova Economia’ no pós-pandemia. “A política económica em Portugal faz-se de ano para ano, a cada orçamento, e não devia ser assim, pois resulta apenas em políticas de curto prazo”, acrescenta.

Marcelo Rebelo de Sousa alertou, recentemente, para o eventual chumbo do OE, com o argumento de que uma crise política poderá pôr em causa a execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Uma opinião partilhada, em parte, por João Duque. Para o economista e professor no ISEG, que marcou presente nesta conferência, a rejeição do OE, apesar de criar uma crise política, poderá não condicionar a aplicação da ‘bazuca’. “Acredito que os políticos irão arranjar forma de aprovar os fundos com eventuais duodécimos”. Menos otimista, Sandra Maximiano, aponta os efeitos negativos para empresas e cidadãos. “Vai gerar instabilidade e falta de confiança em toda a sociedade”. Filipe Santos acrescenta a perda de credibilidade do sistema político. “Estamos a ter uma crise política teatralizada”. O reitor acredita que a crise política não interessa a ninguém mas, para ser credível, “a ameaça precisa de ser bem teatralizada”.

Moderada por Marta Atalaya, a conversa que juntou os três economistas, foi a segunda do ciclo de debates ‘Parar para Pensar’, que associa o Expresso e a Deco Proteste, e que conta com o apoio da Google.

Conheça outras conclusões: