“Ainda não sabemos qual será o impacto real da pandemia”

Segundo um estudo da OCDE, divulgado em junho, Portugal vai demorar mais de três anos a recuperar da crise económica, devido ao seu contexto económico prévio, agravado pela pandemia. A crise sanitária teve um efeito muito assimétrico na economia, quer pelo facto de ter afetado muito alguns sectores - enquanto fez disparar outros -, mas também ao nível do dinheiro das famílias que, em alguns casos, viram os seus rendimentos a encolher, enquanto outros garantiram um crescimento no seu orçamento mensal.

“A economia ainda nos vai pregar mais partidas agora do que com a pandemia”, acredita Pedro Pimentel, diretor-geral da Centromarca, um dos convidados para o debate “Parar para Pensar: Pós-pandemia”, que decorreu esta tarde na sede do Grupo Impresa. Para o representante das empresas de produtos de marca, disrupções nas cadeias de abastecimento, como o aumento do preço dos combustíveis, da energia, embalagens ou matérias-primas, terão enormes impactos na economia. A isto, aponta, acrescente-se as assimetrias nos rendimentos e o desemprego, em especial acima dos 45 anos, e temos “uma situação económica complicada, com muitas pressões a montante”. Ana Pinto Borges, professora no Instituto Superior de Administração e Gestão (ISAG), também presente no debate, subscreve e acrescenta mais uma questão social: “A prevalência de problemas de saúde mental, que aumentou durante a pandemia, vai repercutir-se também a nível económico”. O peso deste problema no já sobrecarregado Sistema Nacional de Saúde (SNS) será enorme, assim como no mercado de trabalho, com mais absentismo, por exemplo.

Mas o impacto da pandemia terá também consequências ao nível da mudança de hábitos e de comportamentos, com impacto no trabalho ou no consumo e, consequentemente, na economia. “Ainda não sabemos qual será o verdadeiro impacto da economia e, provavelmente, só teremos uma noção mais real daqui a dois anos”, acredita Diogo Gonçalves, fundador da Nudge Portugal, outro dos oradores que marcou presença nesta conferência. Miguel Cristóvão, Business Development Manager da Deco Proteste, completa: “Com cerca de dois milhões de pessoas no limiar da pobreza em Portugal não será fácil antecipar como será o consumidor do futuro”.

Conheça as outras conclusões: