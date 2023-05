Para resolver a epidemia de VIH basta “colocar o tema na agenda dos políticos”

Garantir que Portugal cumpre os objetivos internacionais com que se comprometeu para o controlo da infeção por VIH até 2030 depende, sobretudo, de três fatores: aposta na prevenção e literacia, coordenação entre serviços de saúde e as organizações de base comunitária, e vontade política. Este é uma das conclusões consensuais entre os especialistas que compõem o Conselho Consultivo do Horizonte 2030, projeto do Expresso com apoio da ViiV Healthcare, e que participaram, esta terça-feira, na última conferência sobre VIH/SIDA.

Para Maria Eugénia Saraiva, presidente da Liga Portuguesa Contra a SIDA, é “muito fácil” resolver a epidemia – basta, para isso, “colocar o tema na agenda dos políticos”. A ironia da líder desta organização não-governamental é também uma provocação para chamar à atenção das dificuldades no financiamento que estas instituições enfrentam ano após ano. “Todos vivemos um estrangulamento financeiro”, lamenta. Sem estabilidade nas contas, estas entidades enfrentam grandes desafios na concretização daquela que é a sua principal missão: servir de braço direito do Serviço Nacional de Saúde (SNS) para prevenir, diagnosticar e apoiar o tratamento de quem vive com VIH. Em causa está o fim de vários projetos financiados pelo Ministério da Saúde e o tempo até à sua renovação.