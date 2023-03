Daniel Simões: “Na Europa continua a diagnosticar-se VIH bastante tarde”

Os dados são claros: entre 2020 e 2021, mais de 59% dos novos casos de infeção por VIH foram detetados de forma tardia. As consequências desta realidade espelham-se na diminuição da qualidade de vida dos doentes, mas também nos custos adicionais para a saúde pública. “O vírus, depois da infeção, vai-se replicando no organismo. Quanto mais tempo demorarmos a encontrar a infeção, maior é o estrago que o vírus pode fazer”, apontou Daniel Simões durante a conferência “Novos desafios do VIH: qualidade de vida”, organizada esta terça-feira pelo Expresso com apoio da ViiV Healthcare.

O responsável de informação estratégica da Coalition Plus, organização internacional que junta associações de doentes de todo o mundo, defende que “há trabalho a fazer” no acesso “precoce” ao diagnóstico. “Na Europa continua a diagnosticar-se bastante tarde”, acrescenta. A falta de conhecimento que existe na população é um dos obstáculos a ultrapassar, acreditam também Amílcar Soares e Catarina Esteves.

A enfermeira da área VIH do Hospital de Cascais refere ainda um outro desafio, que está diretamente relacionado com a falta de informação. “Em 40 anos de infeção VIH, evoluímos brutalmente em termos de acesso a tratamento, de terapêutica antirretroviral e de aumento de sobrevida. Mas o estigma não passou”, lamenta.

Amílcar Soares, presidente da associação Positivo, concorda e recorda a sua experiência enquanto seropositivo. Diagnosticado há cerca de 30 anos, perdeu o emprego quando decidiu falar publicamente da infeção, mas nem por isso se arrepende de “ter dado a cara”. “Muita gente vinha ter comigo [depois da emissão da entrevista televisiva] e diziam-me que pensavam que eram os únicos até me terem ouvido falar sobre isto”, diz.

Por tudo isto, os especialistas defendem que só é possível falar em qualidade de vida e na diminuição da transmissão do vírus quando o estigma for eliminado. Para isso pedem que o tema VIH/SIDA regresse ao debate público, mas também que sejam promovidas ações de sensibilização nacionais e dirigidas a alguns grupos específicos, como os profissionais de saúde.

Conheça, abaixo, as principais conclusões do debate.

Condições sociais podem dificultar adesão terapêutica