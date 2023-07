Começou a contagem decrescente para conhecer o sucessor do Renault Austral como Carro do Ano em Portugal. Nos últimos anos, o mais antigo e prestigiado troféu do setor automóvel em território nacional tem verificado uma adesão crescente das marcas, com modelos cada vez mais tecnológicos e competitivos.

O mercado automóvel continua a mudar e vive desafios que passam pelo modelo de negócio, mas também pela mudança no paradigma de mobilidade. As edições anteriores ficaram marcadas pelo domínio das versões eletrificadas na maioria das classes do Troféu Volante de Cristal. Os fabricantes estão a acelerar no percurso da eletrificação e este ano promete ser tão desafiante como entusiasmante, com a entrada de novos protagonistas e propostas cada vez mais convincentes das marcas já estabelecidas.

O grupo IMPRESA organiza a iniciativa – Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2024 – através da SIC Notícias e do Expresso. As inscrições estão abertas até ao final do mês de outubro, altura em que será divulgada a lista de inscritos. À semelhança da última edição, serão um total de oito as classes do Troféu Volante de Cristal: Citadino, Familiar, SUV Compacto (inclui crossovers), Grande SUV, Elétrico, Híbrido, Híbrido Plug-in e Desportivo.

Nesta edição de 2024, pela primeira vez, o júri do Carro do Ano vai atribuir o Prémio Design ao modelo que mais se destacar em matéria de estilo e imagem.

Os detalhes deste prémio serão pormenorizados no regulamento, podendo jurados e marcas nomear modelos a concurso. Também nesta edição, a organização vai voltar a selecionar um conjunto de dispositivos inovadores e tecnologicamente avançados que consigam beneficiar diretamente a condução e o condutor, que vão ser apreciados e posteriormente votados pelos jurados para eleger o vencedor do Prémio Tecnologia e Inovação.

A Comissão Executiva distinguirá também a Personalidade do Ano, alguém que, pela sua participação profissional e empenho, contribua de forma inequívoca para o desenvolvimento do setor automóvel em Portugal.

Vinte jurados, em representação dos principais órgãos de comunicação social do país, preparam-se agora para realizar testes dinâmicos com os diferentes modelos a concurso. Estética, prestações, segurança, fiabilidade, preço e sustentabilidade ambiental serão algumas das áreas de avaliação.

Este ano, o coletivo conta com uma novidade: a jornalista Luísa Correia é a nova jurada, em representação do Volante. Luísa Correia é apresentadora do programa de automóveis da SIC, jornalista e pivot da estação. A Comissão Executiva dá as boas-vindas a Luísa Correia, certa de que a contribuição da jornalista trará uma nova visão, atual e assertiva, além de acrescentar pluralidade no processo de avaliação.

A Comissão Executiva conta também nesta edição com um novo membro. Pedro Amante, jurado do Carro do Ano desde 2018, apresentador do programa Volante e editor executivo de conteúdos digitais de entretenimento da SIC passa assim a integrar a Comissão Executiva do carro do Ano/Troféu Volante de Cristal, tendo como uma das principais funções a dinamização desta iniciativa no digital.