A necessidade de reindustrializar as empresas para atingir a sustentabilidade

À semelhança do que aconteceu em 2022, o Acelerador de Sustentabilidade realiza este ano mais 6 sessões de formação. Cada uma destas sessões tem um tema diferente, sendo que a primeira de todas se centra na problemática da reindustrialização.

Mas por que razão é tão crucial pensar na reindustrialização?

Porque para atingir as metas europeias de sustentabilidade, a indústria tem um papel determinante. Nesse sentido, a Comissão Europeia desenvolveu o Plano Industrial do Pacto Ecológico (que aprofundamos mais abaixo) queO primei tem como objetivo principal colocar na vanguarda a indústria europeia com impacto neutro no clima.

A sessão foi orientada pelos seguintes formadores: