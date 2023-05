Transformação da indústria já começou, mas é preciso acelerar

A indústria é um dos sectores mais diversificados e mais relevantes do país. Nele incluem-se a produção de energia, cimento ou aço, plásticos para componentes automóveis, têxteis, cerâmicas ou bolachas. Tudo envolve fábricas, linhas de produção contínuas e fornos de altas temperaturas. Não é por isso de admirar que “entre 2020 e 2021 tenha sido o sector que mais contribuiu para o crescimento do volume de negócios em Portugal”, diz Ana Costa, da consultora Beta-i.Mas a indústria é também um dos que mais contribui para as alterações climáticas. Segundo dados da consultora EY, é o segundo sector com maior nível de emissões, 22% do total emitido, ou 758 mil quilotoneladas de CO2 equivalente. Tem, no entanto, havido um esforço na sustentabilidade, não só na descarbonização e transição energética, mas também nas boas práticas de gestão e na responsabilidade social. Ainda mais numa altura em que na União Europeia se sucedem os planos para apoiar a reindustrialização, ou seja, a sua descarbonização e a criação de novas indústrias que reduzam a dependência externa e a concorrência desleal de preços.

Barreiras externas Mas, há sempre um mas. E neste caso são vários. Um deles é nessa redução da dependência externa. Na energia tem sido possível encontrar alternativas ao gás natural que se comprava à Rússia e reforçou-se a aposta nas renováveis maduras e nas menos maduras. Aliás, como se pode ver na infografia, em 2050 as fontes de energia e as tecnolo­gias que vão ser usadas na indústria irão ser muito diferentes das que se usam hoje. Mas nas matérias-primas o caminho parece mais difícil.De acordo com Luís Veiga Martins, professor da Nova SBE, as principais matérias-primas que vão ser necessárias para fazer a transição energética — como o lítio — estão em países distantes, como o Chile ou a China, e “onde as práticas ambientais e sociais não são conhecidas por serem as melhores”, acrescenta Tito Silva, da Celoplás.O mesmo se passa, por exemplo, com o açúcar, que vem do Brasil para Portugal, onde é depois refinado, ou até dos cereais, que vêm do Canadá e dos EUA. “Esta é a nossa maior fonte de emissões, porque vêm de navio e não há forma de evitar. Pode produzir-se açúcar a partir da beterraba, mas tem de ser refinado depois de extraído e só dura três meses, não é rentável. Chegou a haver uma fábrica cá em Portugal, mas foi à falência”, conta Diogo Freitas, diretor comercial da Officetotal Food Brands, uma fabricante de bolachas e bolos, como as ‘belgas’ da marca Saborosa.Outro entrave que pequenas e médias empresas (PME) da área da indústria referem é a burocracia nas candidaturas aos apoios comunitários e do Estado português e nos processos de licenciamento. “Recentemente pensei em instalar uma mini-hídrica para autoconsumo, mas a burocracia na Agência Portuguesa do Ambiente (APA) é tão ridícula que desisti”, conta João Pedro Martins, da Lucemplast, uma fabricante de componentes de plástico que tem um canal no terreno da fábrica que lhe permite “reutilizar toda a água usada na produção”. Além disso, os painéis solares que instalaram produzem energia em excesso mas não conseguem vender à rede, porque “isso não é permitido quando estes projetos recebem ­apoios comunitários”.