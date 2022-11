Quais são os grandes desafios para uma agricultura mais sustentável?

“Existe aqui uma oportunidade muito grande de olhar para as emissões e pensar com as reduzir”, sublinha Ana Costa, Sustainability and Blue Economy Lead da Beta-i

“Ainda há muito a fazer porque esta agenda de sustentabilidade está a trazer um conjunto de desafios e é preciso um esforço de toda a cadeia de valor, desde o retalhista ao distribuidor”, refere João Machado Fernandes, senior consultant, climate change and sustainability services da EY

“A agricultura moderna sempre teve a preocupação de ter muito de sustentável e está a fazer o seu caminho”, acredita João Folque Patrício, diretor executivo do BPI

“A transformação digital na agricultura já está a acontecer”, garante Luis Veiga Martins, CSO da Nova School of Business and Economics

“A agricultura portuguesa está no bom caminho, mas precisa de melhorar a capacidade de execução”, diz Pedro Barreto, administrador do BPI

O Acelerador de Sustentabilidade é uma iniciativa que consiste na realização de sessões de formação (workshops online) onde se apresentam estratégias, conselhos e passos para descarbonizar e ter um negócio sustentável, dentro daquilo que são os objetivos europeus e mundiais.