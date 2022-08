Da Blitzkrieg à guerra de trincheiras: Ucrânia precisa desesperadamente de recuperar território para quebrar o impasse

Pouco antes do 24 de Fevereiro, muitos responsáveis políticos e militares ocidentais duvidavam da possibilidade de uma invasão em larga escala da Ucrânia, de resto, tal como boa parte da opinião pública do país. Uns e outros estavam enganados. Ao dilúvio de mísseis e ataques de aviação, seguiu-se o avanço de colunas blindadas, operando a partir de território de um regime vassalo de Moscovo, a Bielorússia e a largada de tropas aerotransportadas num aeroporto vizinho de Kiev. Vaticinou-se, então, que os tanques russos estariam na capital ucraniana numa questão de horas, repetindo-se os “estatocídios” da era soviética: Budapeste 1956, e Praga 1968. Novo engano! Seis meses depois, Kiev não está a arder mas o invasor ocupa 20% do território ucraniano (no leste e no sul do país) e 2/3 do litoral do Mar Negro.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler