Um programa de verão que deixa nos jovens o ‘bichinho do unicórnio’

Os grupos estavam feitos, as ideias pairavam no ar. Numa sala colorida, jovens entre os 13 e os 18 anos preparavam-se para a derradeira prova final: o pitch — a apresentação que iriam fazer ao júri das ideias que tiveram durante o programa de férias sobre empreendedorismo, onde aprenderam as bases para criar uma empresa e, quiçá, o próximo unicórnio português.