Em vez de “mostrarem o que somos”, as redes sociais estão a acentuar “aquilo que falta” e isso está a destruir a saúde mental dos jovens

Tirar dezenas de fotografias e escolher duas ou três, se for um dia sim. Percorrer inúmeros filtros. Cortar aqui e ali, quem sabe corrigir algumas imperfeições. Agora a descrição, pesquisar no Google: ‘frases motivadoras’ e pensar na melhor hora de publicação, para ter o máximo de ‘likes’ e comentários possível.

Este percurso pode ser semelhante àquele que é feito por muitos utilizadores e utilizadoras das mais variadas redes sociais, já que as fotografias têm de corresponder à sua melhor versão. Ou pelo menos é isso que espelham a grande maioria dos perfis.

Este conceito tem vindo a ser desmistificado por algumas influenciadoras digitais, ou utilizadores que não querem seguir a norma. Mas mudar ‘a norma’ leva o seu tempo.

Redes sociais pressionam para alterar a aparência

Tendo como base um estudo desenvolvido pela marca Dove e conduzido pela empresa Edelman Data & Intelligence, que tem como objetivo avaliar o impacto das redes sociais na saúde mental dos jovens, três em cada quatro jovens afirma já ter pensado em mudar a sua aparência por causa das redes sociais.

Ao longo do dia, são muitas as vezes que se faz o simples movimento de pressionar levemente o ecrã do vidro do telemóvel para entrar numa rede social.

Segundo o estudo da Dove, - que surge em sequência da iniciativa “Projeto Pela Autoestima” - Portugal é dos países da União Europeia em que os jovens se dizem viciados nas redes sociais. A média europeia é de 78% e em Portugal o número sobe para 86%.

A grande maioria dos jovens começa a utilizar as redes sociais por volta dos 13 anos de idade e muitos deles (8 em cada 10) dizem mesmo preferir comunicar com outras pessoas através das redes em vez de pessoalmente.

Conteúdos de beleza tóxicos, comportamentos de restrição ou distúrbio alimentar, uso excessivo de filtros e conteúdos relacionados com automutilação foram alguns dos universos abordados neste estudo que culminou na maior conclusão do artigo: os jovens querem mudar a aparência por causa do que veem nas redes. Querem aproximar-se a uma realidade digital, muitas vezes distorcida ou até irreal.