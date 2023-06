O futuro do jornalismo digital passava pelo BuzzFeed e pela Vice, mas afinal falhou. Que outros caminhos se abrem agora para o futuro?

Nem sempre foi assim. Ainda em 2017, a Vice News foi avaliada em 5700 milhões de dólares (5300 milhões de euros). E pela redação do BuzzFeed passaram alguns dos melhores jornalistas dos Estados Unidos, incluindo um prémio Pulitzer, Óscar do jornalismo, conquistado em 2021 pela cobertura da repressão do Governo chinês contra a minoria muçulmana uigure.

Depois, como nota Dora Santos Silva, professora da Universidade Nova de Lisboa e investigadora do Instituto de Comunicação da NOVA (ICNOVA), estes projetos protagonizaram uma “mudança de paradigma” no jornalismo. Em vez de priorizar os interesses financeiros e dos seus anunciantes, começaram a colocar “o foco nos leitores e no que os públicos queriam”.

Nesse sentido, faltou preparação e visão estratégica que tivesse em conta a volatilidade de uma lógica de funcionamento alicerçada nas redes sociais. Dora Santos Silva afirma que são muitos os fatores em jogo: é preciso balançar fontes de rendimento com “inovação editorial”, “posicionamento no mercado”, formação aos jornalistas ou a própria “identidade” da marca, e não apenas “reagir” às mudanças regulatórias ou ao que está na moda.

Ao contrário dos anunciantes tradicionais, as plataformas de redes sociais ficam com uma percentagem muito elevada das receitas de publicidade, deixando algumas startups com menor margem de manobra. O clima regulatório na internet é mais imprevisível. “Quando as plataformas alteram alguma coisa, no sentido de privilegiar conteúdo nativo ou vídeos em vez de ligações para notícias”, por exemplo, quem está mais dependente destas para o seu crescimento pode sentir dificuldades, descreve Miguel Crespo.

O principal problema de empresas como a Vice News ou o Buzzfeed resulta de uma das suas principais vantagens: as redes sociais. Mais especificamente, a dependência delas para a difusão e promoção do seu conteúdo e para o seu financiamento, sobretudo através da publicidade.

Independentemente da sua vertente, a “irreverência” e os formatos inovadores, aliados a uma “cultura de startup ”, ajudaram definitivamente a “captar um público mais jovem” que “procurava abordagens diferentes do jornalismo tradicional”, aponta Miguel Crespo, jornalista e investigador do CIES (Centro de Investigação e Estudos de Sociologia) do ISCTE.

Daí surgiu um tipo de conteúdo que não era abordado pelos meios de comunicação tradicionais, embora dividido em correntes. A Vice, que nasceu nos anos 90 no Canadá, apostou num conteúdo irreverente e estética antissistema, além de formatos pouco utilizados até então, como as redes sociais ou o YouTube.

A ausência de “visão integrada” é sublinhada pelo investigador do ISCTE, ao sugerir que estas empresas “cresceram mais do que seria possível com um foco em algo que não controlavam, as plataformas das redes sociais”, e um público cada vez mais fragmentado. Como Ícaro, terão voado demasiado perto do sol: criaram “estruturas demasiado grandes” para o que era o seu fator de diferenciação e as suas finanças e perderam identidade pelo caminho, acrescentou a professora da Universidade Nova de Lisboa.

Porém, ambos os investigadores mostram-se esperançosos no que respeita ao futuro do jornalismo independente e alternativo. Mesmo em Portugal, onde destacam projetos como a “Mensagem de Lisboa" ou o "Sul Informação", de âmbito mais local, ou o “Fumaça”, com a tónica no jornalismo de investigação.

Para Crespo, o segredo está na criação de um produto que vá além do que já é publicado em “todo o lado”, em “focar os recursos disponíveis em conteúdos que sejam mais diferenciados, mais únicos e que as pessoas estejam dispostas a pagar”, conclui. Funcionará?

Texto de José Gonçalves Neves, editado por Pedro Cordeiro