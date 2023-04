BuzzFeed News fecha as portas e despede 60 pessoas

O BuzzFeed está a encerrar a sua divisão de notícias, numa tentativa de cortar 15% da sua força de trabalho, anunciou, esta quinta-feira, o líder executivo da empresa, Jonah Peretti, numa nota enviada aos seus empregados, e acedida pelo “New York Times”.

De acordo com o jornal norte-americano, está em causa o posto de trabalho de 60 pessoas.

Contudo, a empresa vai oferecer empregos na HuffPost e BuzzFeed.com a alguns dos funcionários afetados pelos cortes na BuzzFeed News.

Na nota, o presidente executivo disse que "tomou a decisão de investir em excesso" na divisão de notícias da BuzzFeed porque adorou o trabalho que produziu, mas reconheceu que foi lento a aceitar que as plataformas de redes sociais não fornecem o apoio financeiro necessário para tornar o negócio rentável.

"Aprendi com estes erros, e a equipa que avançou também aprendeu com eles", escreveu. "Sabemos que as mudanças que estamos a fazer hoje são passos necessários para a construção de um futuro melhor".

Edgar Hernandez, chefe de receitas da BuzzFeed, e Christian Baesler, o chefe de operações da empresa, também vão embora, mas concordaram em permanecer durante a transição.