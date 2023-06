Que motivos fizeram "Rabo de Peixe" um sucesso lá fora? A explicação nas palavras dos fãs estrangeiros

A série portuguesa "Rabo de Peixe", lançada pela Netflix a 26 de maio, ao fim de dois dias já estava no top das séries mais vistas da plataforma de streaming em 11 países. E o sucesso continuou, tendo chegado aos tops de 35 países com os dias a passar.

Luxemburgo, Espanha são, como esperado, alguns dos países onde a série fez mais sucesso. Mas há outros países que compõem esta lista, um pouco mais surpreendentes: Baamas, Polónia, Malta e até Maldivas.

O sucesso é irrefutável. Mas o que dizem os estrangeiros sobre a série portuguesa que retrata o ano de 2001, quando vários quilos de cocaína deram à costa na ilha de São Miguel?

Um amor aos Açores e à língua portuguesa

Antony Firth, inglês e fã da Daniela Ruah (atriz que entra na série) desde os seus tempos no NCIS Los Angeles, disse que ""Turn of The Tide" [a tradução do nome da série feita para inglês], está a ser um sucesso, após quatro episódios vistos, porque é um local [os Açores] novo [para si]”. “Eu não viajo, por isso vejo sítios diferentes à volta do mundo, seja online ou através de filmes e séries de televisão do Reino Unido ou dos Estados Unidos, por isso ver locais em Portugal ao longo desta série tem sido interessante e também é divertido de ver”, acrescentou.

“Os quatro episódios a que assisti mantiveram-me interessado em termos de enredo e de personagens. Adoro as personagens e as suas interações, brincadeiras e humor. Além disso, gosto de ver o aspecto familiar e a história desta série é comovente: um filho que quer ajudar o pai, custe o que custar”, disse, por fim, ao Expresso.

Já em Itália, segundo Tredici Grammi, a série “não está a ser muito promovida”, mas chegou a si e “aqueles que a viram falaram sempre bem dela”, disse. “A série aqui chama-se “Neve nos Açores”. Só me falta o último episódio, mas estou a gostar muito da série. A história é boa e original, os atores são bons e os locais são fantásticos. Apetece-me mudar para os Açores!”, acrescentou.

Da Polónia - um país onde a série entrou nos tops - Damian Markowski mostrou-se fã da série e também da ilha. Gosta do “enredo” e de ser uma história verídica, mas nem todas as séries do género o cativaram. Das suas experiências passadas, apenas “El Chapo” tinha cativado tanto como “Rabo de Peixe”.

“É um pouco engraçado, mas os meus amigos estão a visitar os Açores nestes dias e disseram que as pessoas apoiam muito o clube de futebol Benfica e isso ouve-se logo nos primeiros minutos da série, por isso acho que os autores também quiseram mostrar algumas partes da vida real nos Açores.”

Mas há quem fique fã não só pela série, mas pela língua. Estefanía, espanhola, disse ao Expresso que não queria perder o contacto com a língua portuguesa. “Já posso ouvir a língua que tanto adoro”, contou.