Alunos do ensino secundário vão aprender a empreender no campo de férias da fábrica de 'unicórnios' de Lisboa

A Unicorn Factory Lisboa e a Startup Lisboa lançaram um campo de férias que terá lugar no verão, destinado a alunos do secundário entre os 15 e os 18 anos que queiram aprender mais sobre como ser um empreendedor e inovação. O programa vai decorrer entre 17 e 28 de julho e já tem as candidaturas abertas.

Com o nome “Innovation Summer School”, esta iniciativa tem também parceria com a empresa norte-americana Co-Created, que tem um programa semelhante para jovens em Nova Iorque e chega agora a Portugal com esta parceria.

O campo de férias tem um público específico: alunos do ensino secundário “que queiram criar impacto real através da inovação e, ao mesmo tempo, desenvolverem a sua criatividade e capacidade de trabalhar em equipa”.

Durante as duas semanas do campo, os jovens que se inscreverem terão oportunidade de aprender a “como dar início ao processo de inovação, juntando-se em equipas para desenvolver uma ideia e criar um modelo de negócio que apresentarão no final do programa”, modelo esse que pode ser um produto ou serviço, desde que resolva um problema do “mundo real” ou um desafio sentido por alguma empresa.

A primeira edição do programa decorre em Lisboa, de 17 a 28 de julho, com formato presencial e será lecionado em inglês.

Para Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, este campo é uma “aposta no futuro” pois os jovens “são a geração que possui uma curiosidade inata e um espírito empreendedor que os impulsiona a questionar, a explorar, a desafiar o mundo e a criar”. "Através deste programa de verão, esperamos ajudar a fomentar estas características que lhes são tão próprias e construir o seu sucesso para o futuro”, declarou o autarca, num comunicado da câmara.

O programa completo está disponível no site do programa e o preço é de 360 euros para as duas semanas, incluindo refeições.