Aprender, viajar, ajudar: no Dia da Europa, seis oportunidades para os jovens aproveitarem a União

É Dia da Europa. Há 73 anos, no dia 9 de Maio, foi oficialmente proferida a Declaração Schuman (1950) que conseguiu apaziguar os conflitos entre a França e a Alemanha, dois velhos rivais, e apelar à solidariedade e cooperação entre os países europeus para uma paz duradoura. Foi ela que deu origem à criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA), que entretanto evoluiu para uma União Europeia (UE). Neste dia, os membros da UE comemoram a paz e a união, relembrando os projetos e iniciativas que a comunidade entrega aos Estados-membros e aos seus respetivos cidadãos. Mas como é que os jovens podem aproveitar este projeto europeu? Como é que eles podem sentir melhor a pertença a um projeto comum? O que é que os jovens podem tirar da UE? O Expresso elaborou um guia com 6 iniciativas às quais se pode candidatar.

1

Começar pelo princípio: lutar pela democracia “Agir em conjunto agora”. É este o propósito do projeto “Juntos pela democracia”. O unidos.eu surgiu depois da campanha “Desta vez eu voto” criada para apelar ao voto nas últimas eleições europeias em 2019. Filipa Lopes, community manager do Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal, diz-nos que o unidos.eu é uma comunidade “que quer colocar as pessoas de toda a Europa em contacto para promover uma causa comum: a defesa da democracia”. Para participar neste projeto e fazer parte da comunidade, basta fazer a inscrição no site unidos.eu (together.eu na versão em inglês), e estar a par de todas as novidades, eventos e notícias do Parlamento Europeu - e da União Europeia. A participação não é exclusiva a cidadãos a título individual, as organizações também podem tornar-se parceiras. Estando inscritos, os membros poderão envolver-se de forma mais ativa e participar nas várias iniciativas divulgadas no site, ou organizar os seus próprios eventos. “É um projeto pelo qual tenho muito carinho”, diz Filipa Lopes. E, na sua qualidade de responsável, recomenda-o aos jovens por ser um espaço onde a sua voz pode ser ouvida e fazer uma diferença. “Acima de tudo, é uma iniciativa na qual damos voz aos jovens (e menos jovens) e na qual eles podem desempenhar um papel diferenciador e de relevância, mas penso que nada melhor que partilhar os testemunhos de quem faz parte desta comunidade.” A unidos.eu já conta com a participação de mais de 120 mil pessoas em todos os Estados-membros, e cerca de 9000 em Portugal. Neste 9 de maio, a celebração do Dia da Europa, em Leiria, incluiu, segundo Filipa Lopes, “uma série de atividades”, acrescentando: “Queremos que as gerações mais novas continuem a comemorar durante muitos mais anos. Para isso precisamos que estas gerações tenham um papel ativo na construção do futuro da Europa.”

2

Aproveitar a escola de verão da Europa Tudo começou em 2017, quando a Comissão Europeia deu origem ao SummerCemp – um campo de férias destinado a jovens do ensino superior euro-entusiastas. Consiste numa viagem “fora das bolhas urbanas” e ligarem-se com outros jovens e políticos num debate sobre os mais diversos temas europeus. Todos os anos o projeto escolhe uma localização diferente dentro das áreas mais variadas. Desde áreas económicas, às artes, os jovens universitários reúnem-se para ouvir políticos, professores, jornalistas, empresários e outros profissionais da União Europeia. São quatro dias em que os participantes, além de explorarem a cidade e a sua história, podem debater assuntos políticos. Este ano com foco é a sustentabilidade. “O diálogo é sempre muito direto, ligado a histórias concretas e temas reais” Numa conversa com o Expresso, a organização explicou que “cada edição é diferente” e as atividades variam entre caminhadas, pesca e até fazer pão. São sempre práticas, tendo o cuidado e atenção de incluir exercícios ligados à localidade onde decorrem. Não é necessário ter um curso em história europeia. O SummerCemp procura um grupo de jovens com diferentes tipos de formação. “Cursos diversos: é isso que queremos. E cada vez mais temos candidaturas de estudantes que não estudam a Europa”, explica fonte oficial da instituição.

O SummerCemp também permite que os jovens façam contactos e ligações com as pessoas mais diversas, promovendo também o envolvimento em discussões muito práticas: “Os jovens ficam sempre muito informados sobre a Europa e criam redes de ligação com os outros” continua. As candidaturas para a sexta edição de 2023 estão encerradas, mas poderá sempre participar na próxima edição.

3

Uma ida a Bruxelas para aprender e conversar É isto que se pode esperar ao participar no EYE. O EYE, também conhecido como o Encontro da Juventude (em inglês, European Youth Event), é um evento que acontece a cada dois anos no Parlamento Europeu, reunindo milhares de jovens de toda a Europa, entre os 16 e 30 anos, para formularem e partilhar as suas ideias sobre o futuro da Europa. Durante dois dias, os participantes têm a oportunidade de interagir com vários deputados do Parlamento Europeu, peritos, ativistas e outros jovens integrados no projeto. “O EYE é um evento para jovens feito por jovens.” afirma Inês Gouveia Silva, coordenadora do projeto. “Cerca de metade das atividades são co-criadas, ou seja, organizadas em cooperação com grupos de jovens e organizações de juventude. As restantes atividades são organizadas pelo Parlamento Europeu” conclui. Este ano, a quinta edição do EYE acontece entre 9 e 10 de junho e tem foco na democracia, tal como na participação civil dos jovens, em preparação para as eleições europeias que terão lugar em 2024. Inês Gouveia Silva acredita que o EYE é um evento “único” e “completo”, onde se pode encontrar atividades para todos os gostos. “É uma oportunidade incrível de abrir horizontes, ter uma experiência internacional, contactar com pessoas de toda a Europa e não só, de aprender sobre diversos temas e de desenvolver novas competências”, diz. Conta com a participação presencial de 10 000 pessoas e um programa com mais de 300 atividades planeadas, incluindo debates, workshops, atividades desportivas, entre outros. Também conta a participação de vários jovens online. O programa pode ser consultado aqui. “Acho que é importante que os jovens (e todos os cidadãos) compreendam que a União Europeia tem um grande peso nas nossas vidas. Às vezes parece algo distante, que acontece ‘lá em Bruxelas’, mas é muito mais do que isso”, afirma Inês.

Uma viagem pela Europa Destinado a jovens de 18 anos, a Discover.eu é um projeto que fornece uma viagem pela Europa onde os participantes terão a oportunidade de conhecer vários países da UE. O programa é até mais explícito: diz que a viagem, feita sobretudo de comboio, permite-lhe “conhecer as suas paisagens deslumbrantes e a sua grande variedade de cidades”. As condições de candidatura implicam, este ano, ter nascido entre 1 de julho de 2004 (inclusive) e 30 de junho de 2005 (inclusive); ser cidadão ou residente legal num dos Estados-Membros, e responder a um questionário. No caso de ser selecionado, poderá realizar a viagem “com duração mínima de um dia e máxima de 30 dias”

O projeto também oferece a possibilidade de viajar com amigos, desde que se enquadrem nos critérios de ilegibilidade: devem ter 18 anos e ser residentes na União Europeia. As candidaturas para a primeira metade do ano já terminaram. Contudo, ainda pode fazer a candidatura para a próxima edição que irá ocorrer no outono (as datas ainda estão por comunicar).

5

Iniciativas de Voluntariado Existem muitas atividades de voluntariado em Portugal, no entanto, é sempre possível ir mais longe. O Corpo Europeu de Solidariedade é um projeto que engloba diferentes atividades de voluntariado para jovens entre os 18 e 30 anos, quer em Portugal quer no estrangeiro. Os projetos abrangem diversas áreas nomeadamente o ambiente, o desporto, a cultura, as tecnologias e muito mais. Em conversa com Vitória Sá, participante de voluntariado com a comunidade dos unidos.eu, explica que realizou um leque de atividades, “todos eles muito direcionados ao contacto com o público”. “Foram sempre experiências que me acrescentaram muito e que me permitiram perceber que comunicar na Europa é mais fácil e divertido do que parece”, conclui. Pode saber mais sobre como participar aqui. Se não tiver um perfil, vai ser pedido que crie um. Assim que o seu perfil estiver pronto, irá ter acesso ao espaço pessoal onde vai poder se candidatar às oportunidades disponíveis. As oportunidades de voluntariado estão abertas o ano inteiro.

6

Jovens Jornalistas Concluímos o nosso percurso com a última iniciativa da lista: o Youth4Regions é um programa da Comissão Europeia destinado a ajudar estudantes de jornalismo e jovens jornalistas a descobrir o que a UE está a fazer pelo seu país. O objetivo deste programa é ensinar os jovens jornalistas a cobrirem notícias relacionadas com União Europeia, e oferecer-lhes oportunidades de aprofundarem os seus conhecimentos em assuntos europeus.

Como mencionámos, para participar neste programa necessita de ser um estudante de jornalismo, ou um jornalista com experiência até 2 anos. Tal como na maior parte dos casos, destina-se a jovens entre os 18 e os 30 anos. As candidaturas envolvem três categorias: a categoria geral, onde deverá enviar um pequeno artigo por volta de 2.500 a 6.250 caracteres, a categoria do fotojornalismo, em que deverá enviar uma reportagem fotográfica com três imagens, e por fim o vídeo jornalismo, que conta com a submissão de um pequeno vídeo de 2 a 3 minutos. Pode se informar mais sobre os temas aqui. A Europa está a crescer cada vez mais, e conta com os jovens para continuar a trazer a paz, a solidariedade e a igualdade para o seu futuro. Como sublinha Filipa Lopes, “a participação cidadã é um pilar fundamental da democracia. E atividades que promovem a diversidade, a coesão, a solidariedade, a inclusão... são tão importantes como aquelas que promovem diretamente a União Europeia ou as que fazem o apelo ao voto”.