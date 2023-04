Um guia para perceber a síndrome de burnout em Portugal: o quinto país que mais horas trabalha na OCDE

Mais de metade dos portugueses (57%) dizem já ter estado perto de sofrer um burnout, revela o STADA Health Report 2022. Mas o que é que causa esta doença reconhecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) desde 2019? A psicóloga da clínica REACH explica que “se tem glorificado o trabalhador que é multitasking, o que fica para além da hora, o que atende sempre o telefone e responde sempre aos emails, independentemente do efeito que estes comportamentos têm”. A juntar a isto, em Portugal, segundo a OCDE, trabalha-se uma média de 39,6 horas semanais.

O que a “ciência tem mostrado”, continua a psicóloga, é que “o cérebro humano não está concebido para alternar rapidamente entre tarefas”, uma vez que isso “gera sobre-estimulação, diminuindo a produtividade e aumentando o risco de burnout”. Mas afinal o que é a síndrome de burnout? De acordo com a OMS, é uma síndrome “resultante do stress crónico no local de trabalho que não foi gerido com sucesso”, caracterizando-se por “um sentimento de exaustão, cinismo ou sentimentos negativistas ligados ao trabalho e eficácia profissional reduzida”. Ou seja, o problema não está na necessidade de ser produtivo, “mas sim nas exigências inerentes ao conceito de produtividade”, acrescenta Ruth Ministro. Esta é mais provável nas mulheres, uma vez que “sofrem de excesso de trabalho e de stress pela acumulação de papéis, que implicam tarefas e exigências profissionais, parentais e domésticas num grau muito superior ao que acontece com os homens.”

A que sinais devo estar atento? A síndrome de burnout funciona como “uma resposta à exposição prolongada ao stress crónico e à carência de competências emocionais adaptativas que permitam ao indivíduo lidar com o mesmo”, explica a psicóloga. De acordo com esta especialista, há especialmente quatro níveis a que devemos estar atentos: Físico “Do ponto de vista físico podem surgir enxaquecas, tonturas, sensação de falta de ar, alterações nos padrões de sono e de apetite, problemas gastrointestinais, cardiovasculares, taquicardia, cansaço profundo, dores e tensão muscular.” Emocional Já a nível emocional, a psicóloga realça que podem surgir “sintomas de tristeza, apatia, desmotivação, frustração ou revolta, ansiedade, humor deprimido, baixa autoestima e despersonalização, e até uma visão da vida em geral mais negativa, marcada pela desesperança.” Cognitivo A nível cognitivo, pode-se sentir uma “maior dificuldade de concentração, dificuldade na realização de tarefas, menor criatividade, menor capacidade de tomada de decisão, ruminação negativa e persistente acerca do trabalho, necessidade de controlo e hipervigilância.”

Social O esgotamento pode também afetar as relações familiares e as amizades, podendo o indivíduo nessa situação isolar-se e apresentar “menos capacidade empática, comunicação mais impessoal, critica, sarcástica, reativa ou agressiva”. Além disso, acrescenta a psicóloga, “pode haver maior consumo de substâncias como o álcool, o tabaco, as drogas ou a automedicação.”

Como recuperar? “Não existe uma receita única para recuperar de um burnout, cada indivíduo terá necessidades diferentes e precisará de encontrar, preferencialmente com apoio, os seus mecanismos de resposta”, explica a psicóloga. No entanto, reconhece que a primeira etapa é retirar o indivíduo do contexto gerador de stress: “é preciso perceber e reconhecer que estamos em estado de burnout e que temos que parar”. Apesar de essencial, trata-se de um “passo muito difícil de tomar.” Outro passo fundamental é tentar procurar ajuda profissional: “se conseguirmos ouvir as nossas emoções mais difíceis e chegar às necessidades que se escondem por detrás delas, as respostas vão surgir-nos.” Com acompanhamento especializado, começa-se a “identificar o que é preciso acrescentar ou subtrair” ao dia a dia. “Revemos hábitos, rotinas, padrões de comportamento disfuncionais e tornamo-los mais saudáveis e ajustados às nossas características individuais.” “Descansar e recuperar energia é comum a todos os casos e é a prioridade”, diz. De seguida, torna-se importante “promover a higiene do sono, rever hábitos alimentares, implementar atividade física, ter mais momentos de lazer e relaxamento, investir em interesses pessoais e ter tempo de qualidade a sós e com a nossa rede de apoio”.

Como evitar? Evitar entrar em burnout passa por “apostar na prevenção”, uma vez que este é uma síndrome que não “acontece de um dia para o outro, é um processo gradual, que se vai agravando.” Mas, além disso, é importante perceber que “não somos só a nossa profissão”. Interiorizar isso vai fazer com que seja mais fácil “gerir o melhor o nosso tempo e energia, procurando equilibrar a vida profissional com a vida pessoal”. Contudo, nem sempre é o mais fácil. Num ranking da OCDE, que tem em conta que o equilíbrio vida-trabalho consiste em “ser capaz de combinar compromissos familiares, lazer e trabalho”, Portugal apresenta um equilíbrio de 6,7 em 10.