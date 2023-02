Há cada vez mais gente a fazer autodiagnósticos de saúde mental com base em "informação descontextualizada" da internet: entenda os riscos

O Expresso falou com a psicóloga Ruth Ministro e a psiquiatra Mariana Mangas para perceber o fenómeno que leva, por vezes, os millenials e a Geração Z a autodiagnosticarem-se com perturbações mentais.

“A oferta de informação nas redes sociais é imensa. Existem muitas páginas de Facebook e Instagram ou contas de TikTok relacionadas com Saúde Mental, mas nem todas contêm informações confiáveis e baseadas na evidência científica ”, explica Mariana Mangas, psiquiatra do Hospital de Braga.

“É muito fácil ouvir dizer coisas como ‘esta semana não tive vontade nenhuma de estudar, devo estar com uma depressão’ ou ‘eu mudo de humor muito depressa, devo ser bipolar’, ditas sem a perceção de que do outro lado pode estar uma pessoa genuinamente deprimida ou bipolar e sem a compreensão da complexidade do diagnóstico e das vivências inerentes a estas problemáticas.”

Sem um filtro, acabamos por aceder a informação “desprovida de contexto” e, por isso, segundo Ruth Ministro, “ muito facilmente se constroem diagnósticos com base em determinados traços e características isoladas, bem como estados emocionais transitórios, banalizando-se o sofrimento de quem verdadeiramente lida com a doença mental.” É necessário perceber que ter um sintoma de uma doença não é sinónimo de ter a mesma. É imperativo que quem consome este tipo de informação “compreenda as limitações a que estes conteúdos estão sujeitos, e, portanto, não os assuma como verdades absolutas.”

Procuram “respostas”. É também isso, de acordo com Ruth Ministro, que leva ao consumo de tanta informação sobre saúde mental. “As pessoas, e principalmente os mais jovens, têm sentido cada vez mais necessidade de se compreender.” Ao ouvirem e lerem relatos de outras pessoas, acabam por encontrar explicações “que lhes tragam algum sentido de controlo e de segurança sobre si próprias e sobre as suas vidas”.

"É importante normalizar, mas com cuidado”

A quantidade de informação que chega até nós pode ter um risco: “desprover as doenças mentais do seu verdadeiro significado, da sua dimensão, das suas especificidades e das suas complexidades, transformando-as em algo que até ‘está na moda’”, alerta a psicóloga.

“A romantização das doenças mentais nas redes sociais é uma questão premente que as glorifica. É passada a mensagem que as doenças mentais são ‘fixes’ e que ‘nos tornam interessantes’ e muitas vezes não aborda o impacto ou o sofrimento associado a estas doenças”, refere a psiquiatra. “Claro que é importante normalizar a discussão sobre saúde mental, mas com cuidado. Esta romantização em vez de quebrar o estigma, alimenta o mal-entendido e as ideias preconcebidas que as pessoas têm sobre a doença mental; desincentiva a procura de ajuda ou o tratamento.”