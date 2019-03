Histórias breves sobre acontecimentos irrelevantes, condições atmosféricas e pessoas interrompidas: ficções de Bruno Vieira Amaral, para ler todas as quintas-feiras no Expresso Diário

“Ele ainda me ama”, pensa ela, “está só preocupado, a adaptar-se.” A mudança tinha sido grande. Estavam habituados a um certo ritmo, os dois em casa, “a meio do dia parávamos tudo e fazíamos amor”, recorda as tardes em que ele se levantava da secretária, vinha beijá-la “e eu, atolada em trabalho, deixava-me ir e sabia bem” e mesmo o travo de culpa que se seguia tinha o sabor de uma irresponsabilidade libertadora, “éramos cúmplices”, pensa e desconfia que essa cumplicidade se perdeu.