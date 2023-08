Expresso é o jornal português mais lido online

O Expresso recuperou duas posições no ranking netAudience, tornando-se no jornal português mais lido online durante o mês de julho. Com o terceiro lugar na listagem dos sites de informação, logo a seguir à TVI e SIC, o Expresso foi lido por praticamente 2,6 milhões de leitores, registando um crescimento de 7,1% face ao mês anterior.

Depois do site Expresso, seguem-se agora os do Jornal de Notícias e do Correio da Manhã. Quanto ao jornal digital Observador, regressa vários anos depois à medição oficial de resultados, entrando na sexta posição, com cerca de 2,1 milhões de leitores online em julho.

Recorde-se que o Expresso é também o jornal com maior circulação paga do país. O últimos dados auditados pela Marktest, referentes ao primeiro trimestre do ano, indicam uma média de 95 mil exemplares (já com um pouco mais assinantes digitais do que compradores em papel), face aos 58 mil do Público e aos 44 mil do Correio da Manhã.

No que respeita aos podcasts - onde ainda não existe uma medição comparativa das publicações -, o Expresso obteve em junho mais de 2,1 milhões de downloads, correspondentes a 776 mil ouvintes. A todos os que nos seguem diariamente, em qualquer plataforma, o nosso obrigado pela confiança e preferência.