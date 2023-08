Esclarecimento sobre o artigo 19 do Código de Conduta dos Jornalistas do Expresso – Regras de relacionamento do Expresso com apoios externos

O Expresso, tendo presente as regras e princípios inerentes à deontologia dos jornalistas e à ética profissional previstos no Código de Conduta dos Jornalistas do Expresso, organiza eventos, promove iniciativas e publica conteúdos que resultam de parcerias com entidades externas e que, em alguns casos, resultam de acordos comerciais. Desde 2008, sempre que algum conteúdo é publicado, está sujeito ao Código de Conduta dos Jornalistas do Expresso, garantindo assim o princípio básico e fundamental da independência jornalística.

Contudo e de forma a promover a transparência para com os seus leitores, o Expresso enuncia aqui as regras que regem e sempre regeram este tipo de relações:

1. APOIO — O Expresso desenvolve e promove iniciativas próprias para as quais procura apoios comerciais para a realização das mesmas. As entidades envolvidas não têm qualquer intervenção na elaboração de conteúdos que venham a ser publicados pelo Expresso. Essa decisão é da exclusiva responsabilidade dos diretores, editores e jornalistas que acompanhem o tema, de forma a garantir a independência dos conteúdos publicados.



2. MEDIA PARTNER — O Expresso promove iniciativas de entidades externas com as quais estabelece relações de parceria. Estas entidades não têm qualquer intervenção na elaboração de conteúdos que venham a ser publicados pelo Expresso. Essa decisão é da exclusiva responsabilidade dos diretores, editores e jornalistas que acompanhem o tema, de forma a garantir a independência dos conteúdos publicados.



3. PUBLIREPORTAGENS — Todo e qualquer conteúdo comercial, tal como estabelece o Código de Conduta dos Jornalistas do Expresso, é devidamente assinalado com a palavra PUBLICIDADE ou PUB. Este tipo de conteúdos, conhecidos como Publireportagem, não têm qualquer intervenção por parte de jornalistas que fazem parte da redação ou que possam colaborar com o Expresso.

Estas orientações foram debatidas e acordadas com o Conselho de Redação do Expresso, que sublinhou a importância de os procedimentos não se afastarem do que sempre norteou a atividade editorial: total independência da redação face a esta área, sem que os interesses comerciais constranjam de alguma forma a atuação dos profissionais que trabalham no Expresso.