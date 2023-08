Conheça Bernardo Arévalo, o filho de peixe que era 8º nas sondagens e foi eleito Presidente da Guatemala

JOHAN ORDÓÑEZ/AFP/Getty Images

“A contundente vitória de Bernardo Arévalo como Presidente da Guatemala abre um horizonte de esperança” no país, afirmou ao Expresso o eurodeputado Jávi López, que acompanha o pelouro da América Latina no Parlamento Europeu. O vencedor das eleições é filho de um ex-chefe de Estado, nasceu no Uruguai (onde o pai se exilara) e promete baixar o seu próprio salário logo que tome posse