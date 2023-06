Guatemala: o povo está "farto de corrupção" e votou em Arévalo que estava em 8.º lugar nas sondagens

Se esta notícia fosse um conto de realismo mágico latino-americano começaria por ficcionar o que sentiria neste momento o defunto escritor e diplomata Juan José Arévalo, primeiro Presidente eleito pelo voto popular após a Revolução de Outubro de 1944, que abriu caminho a dez anos de modernização conhecidos como primavera democrática e terminaram com um golpe que contou com o envolvimento da CIA, em 1954.

Mas este texto é uma simples notícia que relata factos: o candidato de esquerda que estava em 8.º lugar nas sondagens é a grande surpresa da 1.ª volta das presidenciais: Bernado Arévalo, 64 anos, filho do ex-Presidente Juan Arévalo vai disputar a segunda volta com a ex-primeira-dama, Sandra Torres, de acordo com os dados disponíveis. O site do Tribunal Supremo Eleitoral tem estado em baixo, e a conferência de imprensa da missão de observadores eleitorais da União Europeia é (amanhã) terça-feira.