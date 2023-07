Mais de 30 leis e muitas polémicas à mistura: uma tarde longa no Parlamento antes das férias

O tradicional guião de votações com centenas de páginas que assinala o último plenário da sessão legislativa dá lugar desta vez a um guião bem mais modesto, com 16 páginas, mas ainda assim mais de 30 iniciativas constam da lista.

São vários os diplomas relevantes a serem votados esta quarta-feira, entre eles o programa Mais Habitação, a alteração aos estatutos e ao regime jurídico das Ordens profissionais e a lei da amnistia para jovens, no âmbito da Jornada Mundial da Juventude.

No último plenário antes das férias parlamentares serão ainda votados vários projetos de resolução, a transposição de diretivas europeias relativas ao processo penal e ao mandado de detenção europeu e projetos de voto de pesar pela morte do dirigente socialista Luís Patrão e do historiador José Mattoso.

Mini-maratona de votações acontece um dia antes do debate do Estado da Nação, que contará com a presença do primeiro-ministro, e marcará o fim dos trabalhos no Parlamento.

