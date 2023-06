António Costa vai a Pedrógão inaugurar monumento de homenagem às vítimas do incêndio para a semana

Rui Duarte Silva

Depois de o Governo ter falhado a presença no último fim de semana, a inauguração do monumento de homenagem às vítimas dos grandes incêndios de 2017 vai ocorrer na próxima terça-feira, dia 27. Inauguração formal vai contar com a presença de vários membros do Governo, com o primeiro-ministro, a ministra da Coesão, o MAI e o ministro das Infraestruturas à cabeça, juntamente com o arquiteto da obra, Souto Moura