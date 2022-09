Adiadas votações sobre inseminação 'post mortem'. PCP e BE com dúvidas

Os deputados do Grupo de Trabalho da Procriação Medicamente Assistida (PMA) estão a acertar os últimos pormenores do texto comum sobre a inseminação 'post-mortem', antes de ser votado no Parlamento. As votações indiciárias (apenas indicativas) foram esta terça-feira adiadas para daqui a dois dias, na sequência de dúvidas levantadas pelo PCP e BE sobre a herança e o regime sancionatório.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler