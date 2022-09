Em dia de trégua, a ministra “non stop” recebeu conforto “sem frete” mas com €110 milhões

Em pouco mais de três meses, o primeiro-ministro saiu à rua duas vezes para protagonizar a defesa da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. E desta vez, depois de na terça-feira ter segurado Ana Mendes Godinho em toda a linha, voltou a respirar fundo, a alargar o estômago e digerir as críticas que foram feitas desde sábado, e nem precisou de voltar a defender a ministra de forma explícita; outros o fizeram por ele. Esta quarta-feira, depois de ter tentado esvaziar o balão das críticas, apareceu - e apareceu também nas fotografias ao lado da ministra -, concretizou em compromisso com os vários representantes do setor social um programa que pretende dar resposta a parte das críticas e lançou farpas àqueles que ficam "no consultório" a desdenhar quem anda no terreno a "dar o melhor".

