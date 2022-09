Covid-19. A pandemia criou um “Big Brother” móvel?

Já é conhecida a intenção da Google e da Apple de serem uma peça importante no ‘jogo’ de combate ao novo coronavírus através da tecnologia. As empresas lançaram recentemente um sistema que permite aos governos e autoridades de saúde de cada país desenvolverem aplicações, assentes em tecnologia Bluetooth, para rastrear contactos entre pessoas durante a pandemia. É aquilo que no jargão tecnológico se chama API (Interface de Programação de Aplicações), que permite que as aplicações dos diferentes países comuniquem com os dois sistemas operativos. Mas esta solução só está no ar há duas semanas e as multinacionais já preparam uma segunda fase do projeto.

Ao Expresso, dois engenheiros seniores das tecnológicas revelam que está em desenvolvimento uma nova solução, a disponibilizar nos próximos meses. Segundo estes responsáveis, bastará uma atualização de software (iOS, que corre nos iPhones, e Android, o sistema operativo líder no mercado) para que o Bluetooth do telemóvel seja utilizado para rastrear o contacto entre duas pessoas. Este mecanismo passa assim a estar embutido “ao nível do sistema operativo, para ajudar a garantir uma adoção mais generalizada, vital para o sucesso do rastreio de contactos” além-fronteiras e sem necessidade de instalar qualquer aplicação no telemóvel.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.

Caso ainda não seja assinante, veja aqui as opções e os preços . Assim terá acesso a todos os nossos artigos.