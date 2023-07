Prestações do crédito à habitação disparam, mas malparado está em mínimos históricos

Se só olhássemos hoje para os dados do malparado no crédito à habitação em Portugal estaríamos longe de perceber a pressão a que as famílias têm sido sujeitas desde o início de 2022, com um forte agravamento das prestações da casa na sequência do disparo nas taxas de juro. É que o rácio de empréstimos vencidos estava em mínimos históricos, nos 0,3%, em maio deste ano, valor em que se mantém há largos meses, indicam os dados do Banco de Portugal (BdP).