A política das “contas certas” do Governo de António Costa, traduzida numa situação de quase equilíbrio nas contas públicas e numa descida marcada no rácio da dívida pública, tem dado frutos. As agências de notação de risco têm vindo a melhorar a classificação atribuída à dívida portuguesa e os mercados financeiros a premiar o país, exigindo juros mais baixos do que a outros países periféricos da moeda única europeia.