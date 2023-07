População: com natalidade baixa, só os imigrantes travam a perda de população em Portugal

Há 42 anos que o número médio de filhos por mulher registado em Portugal é insuficiente para assegurar a renovação das gerações. Ao longo das últimas décadas, a natalidade, ainda que com pequenas oscilações, foi caindo progressivamente até atingir um mínimo histórico em 2021, quando, pela primeira vez, ficou abaixo dos 80 mil nascimentos. Apesar da recuperação verificada no ano passado e dos dados do primeiro semestre deste ano serem animadores, o número de bebés nascidos no país mantém-se em níveis baixos, muito aquém do número de óbitos.