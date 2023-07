Economia é das que mais crescem, mas nível de vida não descola da cauda da Europa

Depois do trambolhão inédito em 2020, na sequência do choque pandémico - quando caiu mais do que a média dos parceiros comunitários -, a economia portuguesa tem crescido sempre acima da União Europeia (UE) e da zona euro. Foi assim em 2021 - ainda que de forma residual -, foi assim em 2022 - por uma larga margem - e, todas as projeções o indicam, vai voltar a ser assim em 2023.