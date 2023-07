Cultura: aumento conquistado ainda não permite chegar ao objetivo de 1% do Orçamento

Pedro Adão e Silva reconheceu publicamente há cerca de dez dias “que há uma parte dos problemas que se resolve mesmo com dinheiro”. E, desde que chegou, o ministro conseguiu mais dinheiro para a Cultura.

Em 2023, o orçamento da pasta aumentou 23% face a 2022, uma subida de 140,9 milhões de euros da despesa total consolidada. O orçamento do próximo ano será a sua prova dos nove. Vai continuar a crescer? Ao mesmo ritmo? Ou, continuará longe do objetivo de 1% da despesa total do Estado?