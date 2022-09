Seis câmaras, três do PS em risco. O que mostram as sondagens antes da campanha

As duas maiores câmaras do país não prometem surpresas nas eleições do próximo dia 26. Todas as projeções não deixam margem para dúvidas quanto à reeleição de Fernando Medina e Rui Moreira, em Lisboa e Porto. Mas noutras autarquias, como Almada e Coimbra, ambas socialistas, a luta está renhida e espera-se suspense até ao fim. Dois riscos para o PS, mais um: é que na Figueira da Foz o PS pode perder para o independente Santana Lopes. Se a CDU procura recuperar as autarquias perdidas em 2017, o PS quer manter a maioria de câmaras. Já o PSD joga tudo: não pode repetir o desaire eleitoral de há quatro anos.

