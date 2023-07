Lisboa terá mais um verão sob pressão num aeroporto à espera de obras

Com o aeroporto no limite da sua operacionalidade e com quase 700 voos por dia, o Aeroporto Humberto Delgado (AHD) prepara-se para um período de grande perturbação nos dias que antecedem a visita papal a Lisboa, no âmbito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) e nos dias do evento (1 e 6 de agosto), que se realiza a escassos quilómetros da Portela. Vai haver estradas cortadas e restrições nos transportes, o que está a gerar preocupação a dois níveis: a chegada dos trabalhadores ao AHD — sem os quais as operações não se fazem — e a dos passageiros que vão apanhar os voos. Adicionalmente vai haver restrições do espaço aéreo no dia em que o Papa Francisco chega e no dia em que parte. As companhias temem uma grande perturbação da operação.

