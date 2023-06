Pedro Nuno Santos está de volta: são tantos os temas que haverá segunda ronda

TIAGO MIRANDA

É o regresso do antigo ministro das Infraestruturas à vida política. 55 milhões de euros para David Neeleman, 500 mil euros para Alexandra Reis e gestão de Christine Widener são assuntos em cima da mesa, a que se juntam as alegadas divergências com João Leão. O ex-ministro das Finanças e António Mendonça Mendes também passarão esta terça-feira pelo parlamento