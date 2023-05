“Não senti nenhuma pressão do primeiro-ministro” para envolver Lacerda Machado com a TAP

“Não senti nenhuma pressão do primeiro-ministro” para que Diogo Lacerda Machado estivesse ligado à TAP: a garantia é de Pedro Marques, ministro das Infraestruturas do primeiro Governo de António Costa e que ficou responsável pela pasta da reversão da privatização da TAP que tinha sido feita nos últimos dias do Governo de Passos Coelho. Ministro que, em 2017, convidou o amigo do primeiro-ministro para administrador da TAP.