CPI TAP: PS chumba envio de comunicações entre Costa, Mendonça Mendes e Galamba, oposição insiste em “rolo compressor”

As comissões de inquérito funcionam com audições, mas também com documentação solicitada para tentar esclarecer os contornos do que está a ser averiguado. No caso da TAP, o Partido Socialista chumbou esta semana a realização de seis audições requeridas pela oposição, por considerar que não estão relacionadas com a companhia aérea, e hoje voltou a dar negativa a seis dos sete pedidos de documentação feitos, com a mesma razão.

Um dos requerimentos, este da autoria do Chega, chumbados pelo PS era o pedido ao ministro das Infraestruturas, João Galamba, para entregar o “registo de todas as comunicações trocadas entre a sua pessoa e o Sr. Primeiro-ministro, Dr. António Costa, e entre ambos e o Senhor Secretário de Estado António Mendonça Mendes.

Até aqui, o Governo tem-se recusado a explicar os pormenores do telefonema entre João Galamba e Mendonça Mendes, que o primeiro disse ter existido na noite de 26 de abril, após os desacatos no Ministério das Infraestruturas com o ex-adjunto, Frederico Pinheiro. Segundo Galamba, terá sido Mendonça Mendes a dizer para acionar as secretas para recuperar o computador que o adjunto tinha retirado do Ministério e que continha material classificado sobre a TAP – apesar disso, quando o ia fazer, Galamba soube pela sua chefe do gabinete que esta já tinha acionado os serviços de informação para recuperarem o computador.