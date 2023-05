Investigação a fuga de informação na CPI da TAP será concluída antes de audição “urgente” de Galamba

A investigação à alegada fuga de informação que ocorreu na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) à TAP, a cargo da deputada e antiga ministra Alexandra Leitão, terá de ser fechada até ao próximo dia 23 de maio, o que quer dizer que a conclusão será comunicada aos deputados ainda antes de ser ouvido João Galamba, o ministro das Infraestruturas.

A audição do ministro das Infraestruturas foi pedida com caráter de "urgência" no requerimento entregue pela Iniciativa Liberal para explicar as contradições com o seu ex-adjunto Frederico Pinheiro, mas a discussão parlamentar empurrou-a para a quarta semana de maio, que começa no próximo dia 22, segundo confirmou o Expresso junto de fontes distintas. Não houve acordo para realizar-se mais cedo.