Aeroportos nacionais registaram mais 55,6% de passageiros em fevereiro

O número de passageiros movimentados nos aeroportos portugueses em fevereiro ficou 55,6% acima do do mês homólogo, e 8% acima do registo de fevereiro de 2020, o último mês comparável sem os efeitos da pandemia da covid-19, segundo as estatísticas rápidas do transporte aéreo do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgadas esta quinta-feira, 13 de abril.

Em fevereiro, passaram pelos aeroportos nacionais “4 milhões de passageiros e 16,9 mil toneladas de carga e correio, correspondendo a variações de +55,6% e -2,2%, respetivamente, face a fevereiro de 2022”, segundo o destaque do INE.

“Comparando com fevereiro de 2020”, mês livre do impacto da pandemia, “registaram-se crescimentos de 2,7% no número de aeronaves aterradas e 8% nos passageiros movimentados, tendo o movimento de carga e correio diminuído 3,5% (+5,2%, +5,7% e -3,2% no mês anterior, respetivamente)”, diz a autoridade estatística.

Por dia, desembarcaram nos aeroportos portugueses uma média de 73,6 mil passageiros, “valor significativamente superior ao registado em fevereiro de 2022 (47,8 mil; +54,1%) e 13,1% acima do verificado em fevereiro de 2020 (65,1 mil)”, descreve.

“França foi o principal país de origem e de destino dos voos”, segundo o INE, "tendo Espanha e o Reino Unido alternado entre a segunda e a terceira posição consoante país de origem ou de destino dos voos”, detalha.

Nos primeiros dois meses do ano, os aeroportos mais movimentados foram o de Lisboa (4,5 milhões de passageiros, 56,3% do total) e o do Porto (1,8 milhões, 22,8% do total).

“O aeroporto da Madeira foi o terceiro aeroporto com maior movimento de passageiros considerando os dois primeiros meses de 2023 (636 mil; +82,9%), superando o aeroporto de Faro”, avança o INE.